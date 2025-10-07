Ismea e Clal a Mantova per valorizzare il settore lattiero-caseario

MANTOVA (ITALPRESS) – ISMEA, in partnership con CLAL e con la collaborazione della Regione Lombardia, promuove l’incontro “Il valore del settore lattiero-caseario lombardo e nazionale”, in programma giovedì 16 ottobre 2025 a Mantova, presso l’Auditorium “L’Ottagono” del Mantova Multicentre MaMu.

L’iniziativa intende offrire un quadro aggiornato e approfondito della filiera lattiero-casearia, settore chiave per l’economia agricola nazionale e in particolare per la Lombardia, prima regione italiana in termini di quantità di latte prodotta con un’ampia e diversificata produzione casearia. Attraverso un’analisi congiunta dei dati economici, produttivi e di mercato, l’incontro punta a individuare le sfide e le strategie di crescita per un comparto in costante evoluzione, nel contesto nazionale e internazionale.

Un’attenzione particolare verrà data alle opportunità che provengono dall’estero grazie anche al contributo dall’ICE sulle ultime tendenze dell’export e i possibili sbocchi commerciali sui nuovi mercati. Nel corso della mattinata, ISMEA illustrerà gli ultimi trend della produzione di qualità, con particolare riferimento ai formaggi DOP e al loro impatto positivo sul prezzo del latte alla stalla. Verranno inoltre presentati gli strumenti ISMEA a supporto delle imprese, insieme a un focus su innovazione e ricambio generazionale, leve fondamentali per il futuro della zootecnia e dell’agricoltura italiana, anche alla luce della nuova Politica Agricola Comune post 2027.

