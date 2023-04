LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – La lotta contro i trafficanti di armi nel Mediterraneo, al largo della costa libica, sarà intensificata nelle prossime settimane, poichè il governo irlandese ha confermato che prenderà parte a un’iniziativa coordinata dall’Unione europea guidata dal contrammiraglio italiano Valentino Rinaldi, il nuovo comandante della Operazione Irini. L’Irlanda invierà una nave militare nel Mediterraneo per assistere nell’operazione contro i trafficanti di armi in Libia. L’operazione IRINI (EUNAVFOR MED IRINI) è un’operazione navale europea con sede a Roma. Ha il compito di gestire il flusso di armi nel paese nordafricano dilaniato dalla guerra. Il dispiegamento della nave irlandese LE’ William Butler Yeats dovrebbe iniziare a giugno, per diverse settimane. Segnerà il primo dispiegamento all’estero per il servizio navale irlandese dalla missione umanitaria, Operazione Sophia, nel Mediterraneo nel 2018-2019. Il ruolo principale della nave militare irlandese saranno le operazioni di informazione, sorveglianza e ricognizione (ISR).

Nel 2014, la Libia si è divisa in due mentre le amministrazioni rivali, con sede nell’est e nell’ovest del paese, si sono combattute per la supremazia del paese. Gran parte dei recenti combattimenti e violenza si sono concentrati intorno alla capitale, Tripoli, e coinvolgono un numero eterogeneo di milizie e gruppi ribelli.

foto: agenziafotogramma.it

(ITALPRESS)