NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Vogliamo entrare e ripulire

tutto. Non vogliamo qualcuno che ricostruisca in un periodo di 10

anni. Vogliamo che abbiano un buon leader. Abbiamo alcune persone

che penso farebbero un buon lavoro”. Così il presidente degli

Stati UBNiti Donald Trump, in un’intervista alla Nbc News.

Alla domanda su chi guiderà l’Iran in futuro, Trump ha risposto:

“Non lo so, ma a un certo punto mi chiameranno per chiedermi chi

vorrei”, aggiungendo di essere “solo un pò sarcastico quando lo

dico”. Quanto alla possibilità di un’invasione di terra da parte

delle forze americane e israeliane, Trump l’ha definita un

“commento sprecato”, lasciando intendere che l’invasione non è

qualcosa a cui sta pensando in questo momento. “E’ una perdita di

tempo. Hanno perso tutto. Hanno perso la loro marina. Hanno perso

tutto ciò che potevano perdere”, ha aggiunto.

(ITALPRESS).

-Foto: Ipa Agency-

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]