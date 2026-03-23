Iran, Trump ferma per 5 giorni gli attacchi alle infrastrutture energetiche: “Stiamo avendo colloqui molto positivi e produttivi”

Mandatory Credit: Photo by Andrew Leyden/ZUMA Press Wire/Shutterstock (16572170c) U.S. President Donald Trump received the "Undisputed Champion of Coal" award from the Washington Coal Club, an industry lobbying organization, in the White House East Room on February 11, 2026. During the event, Trump signed an executive order directing the U.S. military to purchase electricity from coal-fired power plants. Trump Gets Coal Award, Washington, Dc, United States - 11 Feb 2026

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, ha “dato istruzioni al Dipartimento della Guerra di rinviare qualsiasi attacco militare contro le centrali elettriche e le infrastrutture energetiche iraniane per un periodo di cinque giorni, subordinatamente al successo degli incontri e delle discussioni in corso”. Lo scrive Trump su Truth. “Sono lieto di annunciare che gli Stati Uniti d’America e l’Iran hanno avuto, negli ultimi due giorni, colloqui molto positivi e produttivi riguardo a una risoluzione completa e totale delle nostre ostilità in Medio Oriente”, aggiunge, chiarendo che “sulla base del tenore e del tono di questi colloqui approfonditi, dettagliati e costruttivi, che proseguiranno per tutta la settimana”, i raid sulle infrastrutture saranno sospesi per cinque giorni. Sabato Trump aveva minacciato di attaccare le infrastrutture elettriche se i pasdaran non avessero aperto lo Stretto di Hormuz.

– Foto IPA Agency –
(ITALPRESS).

Vuoi pubblicare i contenuti di Italpress.com sul tuo sito web o vuoi promuovere la tua attività sul nostro sito e su quelli delle testate nostre partner? Contattaci all'indirizzo [email protected]

ARTICOLI CORRELATIALTRO DALL'AUTORE