ROMA (ITALPRESS) – “Vedremo che cosa diranno i turchi e” se il missile “era diretto verso la Turchia. Bisogna sempre essere molto prudenti ed evitare una escalation. Siamo solidali con la Turchia, siamo vicini in amicizia al popolo turco, ma qualsiasi scelta deve essere fatta con grande prudenza. Non credo che ora ci siano le ragioni per l’applicazione dell’Articolo 5″. Così il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, nel corso di un punto stampa alla Farnesina. “Siamo intervenuti a sostegno di Cipro, vedremo le richiesta che farà la Turchia, però cerchiamo di muoverci con grande circospezione proprio per evitare l’escalation”, aggiunge.

“Non ci risultano altri interventi rispetto a quelli che ci sono già stati. Ho appena parlato con l’ambasciatore a Beirut, ci ha detto che continuano i lanci di missili di Hezbollah contro Israele, il che certamente non aiuta la situazione, ma non ci risultano adesso attacchi via terra previsti o in corso da parte israeliana, oltre alla presenza che già c’è nel sud del Libano. Noi stiamo lavorando perché si riduca la tensione, abbiamo invitato tutti a evitare un peggioramento della situazione, soprattutto nel sud del Libano”, sottolinea.

“I nostri militari italiani che sono in Kuwait sono in sicurezza. Stiamo procedendo alla riduzione del personale a Beirut e a Baghdad a causa della situazione militare complicata e speriamo che, anche se è difficile, alla fine prevalga la diplomazia”, precisa.

“Per quanto riguarda i cittadini italiani, la situazione migliora di ora in ora perché stanno riprendendo molti voli di linea, quindi direi che non c’è più l’emergenza. L’unico punto ancora critico sono le Maldive, dove però non c’è la guerra, sono soltanto italiani che stanno cercando di rientrare. Ci sono voli di linea normali, ma i voli di linea che hanno ripreso non sono sufficienti a smaltire tutti coloro che vogliono rientrare in tempi rapidi. Stiamo rinforzando anche la nostra organizzazione a Malé, dove sono arrivati altri funzionari – prosegue -, abbiamo risolto a Colombo, si sta lentamente risolvendo anche la situazione in Thailandia. Pur rimanendo una situazione preoccupante per gli attacchi che ci sono, non ci sono italiani che vogliono rientrare in Italia. Rimangono quelli residenti. Abbiamo lasciato i rinforzi inviati nelle diverse sedi per aiutare ambasciata e consolati per assistere tutti gli italiani qualora dovesse esserci un peggioramento della situazione. Per ora la situazione di emergenza è rimasta soltanto nelle Maldive”, conclude.

