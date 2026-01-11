Iran, secondo testimonianze raccolte da media Usa “corpi ammucchiati negli ospedali”

ROMA (ITALPRESS) – Alcuni manifestanti contro il regime iraniano avrebbero raccontato alla CNN “di folle enormi e di brutali violenze nelle strade di Teheran”. Una donna – riporta la stessa CNN – ha affermato di aver visto “corpi ammucchiati gli uni sugli altri” in un ospedale.

Una donna sulla sessantina e un uomo di 70 anni hanno riferito di aver visto persone di tutte le età per le strade della capitale iraniana. Le forze di sicurezza, stando a queste fonti, avrebbero ucciso “molte persone”.

Le proteste, iniziate il 28 dicembre contro l’inflazione, stanno interessando più di 100 città.

– foto IPA Agency –

