Iran, Schlein “L’Italia deve insistere per un cessate il fuoco immediato”

Mandatory Credit: Photo by Vincenzo Nuzzolese/SOPA Images/Shutterstock (15470467v) Elly Schlein speaks during the debate "Terra Comune" at the Alleanza Verdi Sinistra (AVS) national festival "Terra" at Monk. The Alleanza Verdi Sinistra (AVS) "Terra" festival debate in Rome, Italy - 03 Sept 2025

ROMA (ITALPRESS) – L’Italia deve insistere per cessate un fuoco immediato e per fermare questa guerra illegale di Trump e Netanyahu, siamo tutti d’accordo che si debbano fermare anche le ritorsioni del regime iraniano però bisogna chiedere anche a Trump e Netanyahu di fermarsi e di tornare alla via negoziale e anche insistere per far liberare tutti i prigionieri politici del regime”. Lo ha detto la segretaria del Partito Democratico Elly Schlein in una intervista al Tg2.

foto: IPA Agency

(ITALPRESS).

