Iran, Perego “Effetti del conflitto non solo sul Medio Oriente”

WASHINGTON (STATI UNITI) (ITALPRESS) - "Gli effetti di questo conflitto, che creano ricadute non soltanto sulla stabilità del Medio Oriente, ma anche sull'energia e gli idrocarburi rappresentano per noi un argomento di grande sensibilità. La nostra posizione è quella di addivenire a un canale diplomatico per evitare l'ampliamento del conflitto, e arrivare a una fine delle ostilità". A dirlo è il sottosegretario di Stato alla Difesa Matteo Perego di Cremnago, nel corso di un punto stampa a Washington. xp6/sat/gsl