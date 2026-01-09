Iran, ONG “51 manifestanti uccisi in 13 giorni di proteste”

TEHERAN (IRAN) (ITALPRESS) – Almeno 51 manifestanti, tra cui nove persone di età inferiore ai 18 anni, sono stati uccisi e altre centinaia feriti nei primi tredici giorni del nuovo ciclo di proteste a livello nazionale contro il regime e il carovita in Iran. Lo fa sapere l’organizzazione non governativa con sede in Norvegia IHRNGO, che ha anche ricevuto segnalazioni di altre decine di manifestanti uccisi a Teheran, Mashhad, Karaj (Fardis) e Hamedan. Queste notizie sono attualmente in fase di verifica e i dati non sono inclusi nel resoconto. L’8 gennaio, le proteste e gli scioperi sono stati più diffusi rispetto ai giorni precedenti e alle 22:00 (ora locale), c’è stato un blackout di Internet in tutto il paese. IHRNGO avverte della possibilità di un’intensificata repressione e di un aumento del bilancio delle vittime a seguito della chiusura di Internet.

Il direttore di IHRNGO, Mahmood Amiry-Moghaddam ha dichiarato: “La chiusura di Internet a livello nazionale ricorda la sanguinosa repressione delle proteste di novembre 2019 quando diverse centinaia di manifestanti sono stati uccisi. Negli ultimi 13 giorni, l’entità dell’uso della forza da parte del governo contro i manifestanti è aumentata e il rischio di violenza intensificata e l’uccisione diffusa dei manifestanti dopo la chiusura di Internet è molto grave. La comunità internazionale deve agire immediatamente per garantire che le persone in Iran abbiano accesso a Internet gratuito e i paesi che hanno relazioni diplomatiche con l’Iran devono, in un messaggio chiaro e decisivo, dire alla Repubblica islamica che il mondo non tollererà l’uccisione di manifestanti”.

Il nuovo ciclo di proteste, iniziato il 28 dicembre 2025 nel bazar di Teheran per le cattive condizioni economiche, si è rapidamente diffuso in altre parti dell’Iran, accompagnato da slogan antigovernativi. Nei primi tredici giorni, prima della chiusura di Internet, le proteste sono continuate in tutte le province e in circa 120 città.

