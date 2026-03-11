Iran, Meloni “Governo italiano non è complice di decisioni altrui”

ROMA (ITALPRESS) - "Qui non c'è un governo che si sottrae al confronto parlamentare, non c'è un governo isolato e complice delle decisioni altrui; sono tutte cose che ho sentito dire e che non fanno giustizia di un impegno che non abbiamo mai smesso di portare avanti e che abbiamo intensificato in questi giorni". Così il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nel corso delle comunicazioni in Senato. sat/gtr (Fonte video: Palazzo Chigi)