ROMA (ITALPRESS) – Il presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha partecipato a una videoconferenza dei leader del G7 dedicata agli sviluppi della crisi nel Golfo e alle relative implicazioni economiche ed energetiche. In questo contesto, i capi di Stato e di Governo del G7 hanno riaffermato l’importanza di garantire libertà di navigazione. La premier ha anche riaffermato l’impegno per favorire un ritorno alla diplomazia che conduca a soluzioni per la stabilità della regione e l’importanza della solidarietà del G7 verso le Nazioni del Golfo colpite dagli attacchi iraniani. A quest’ultimo proposito, Meloni ha proposto che sia organizzato un confronto tra il G7 e il Consiglio di Cooperazione del Golfo. Nel corso della riunione, Meloni ha quindi sottolineato l’importanza che l’attuale volatilità non si traduca in effetti strutturali sulla crescita economica.

A questo riguardo il presidente del Consiglio, come gli altri leader G7, ha richiamato l’importante decisione assunta nell’ambito dell’Agenzia Internazionale dell’Energia di rilasciare fino a 400 milioni di barili di greggio per stabilizzare i mercati. I leader G7 hanno concordato di mantenere uno stretto coordinamento nelle prossime settimane per contribuire alla soluzione della crisi, alla stabilità dei mercati e garantire la sicurezza delle forniture energetiche.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).