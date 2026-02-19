Iran, il Consiglio dell’UE formalizza l’inserimento dei Pasdaran nella lista delle organizzazioni terroristiche

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Il Consiglio dell’Ue ha formalmente deciso oggi di aggiungere il corpo delle Guardie della rivoluzione islamica (Irgc) dell’Iran all’elenco Ue dei terroristi. La formalizzazione fa seguito all’accordo raggiunto dal Consiglio Affari esteri il 29 gennaio scorso. A seguito dell’inserimento nell’elenco, i pasdaran saranno anche soggetti a misure restrittive nell’ambito del regime sanzionatorio antiterrorismo dell’Ue.

In particolare, secondo quanto precisa una nota di Bruxelles, vengono congelati fondi e altre attività finanziarie o risorse economiche negli Stati membri dell’Ue e il divieto per gli operatori dell’Ue di mettere fondi e risorse economiche a disposizione del gruppo. Sulla base della decisione, ad oggi sono 13 le persone e 23 i gruppi ed entità soggetti alle misure restrittive previste dal cosiddetto elenco dei terroristi dell’Ue.

