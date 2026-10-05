ROMA (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha depositato una domanda di registrazione del suo timbro vocale presso l’Ufficio dell’Unione europea per la proprietà intellettuale. La richiesta è stata fatta oggi, come risulta dal sito dell’Euipo, con lo scopo di tutelare la propria voce da possibili contraffazione con programmi di intelligenza artificiale. “Io sono Giorgia Meloni” è la frase ripetuta per due volte che, come anticipato da la Repubblica, che viene riportata in un audio sul sito dell’organismo.

– Foto Ipa Agency –

(ITALPRESS).