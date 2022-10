MONACO DI BAVIERA (GERMANIA) (ITALPRESS) – “Domani non conta per il girone ma sarà una partita in un bellissimo stadio, contro una delle migliori squadre d’Europa. Vogliamo fare una gara seria, sapendo che ci saranno delle difficoltà contro una squadra molto forte e con una rosa profonda”. Lo ha detto il tecnico dell’Inter, Simone Inzaghi, alla vigilia della sfida di Champions League in casa del Bayern Monaco. “Noi siamo messi meglio, è cresciuta la condizione dei singoli – spiega in conferenza stampa il mister nerazzurro – Lukaku? Ha avuto un problemino alla cicatrice nella partita di sabato e dovrà restare a riposo qualche giorno. Verrà rivalutato a fine settimana ma è un rallentamento che non ci voleva. Speriamo di poterlo riutilizzare prima della sosta. Brozovic? Speriamo possa tornare domenica, D’Ambrosio invece non lo avremo fino a dopo la sosta”. In vista del derby d’Italia contro la Juventus, “cambierò qualcosa ma non troppo – svela l’allenatore piacentino – La squadra sta dando ottime risposte”. “In attacco Dzeko ha preso una botta, Correa e Lautaro stanno bene e abbiamo due ragazzi della Primavera che ci possono dare una mano”, prosegue il mister nerazzurro. In porta toccherò ad Onana: “Handanovic non è disponibile, lavorerà per tornare a disposizione quando torneremo in Italia. Asslani? sta crescendo tanto, domani – conclude Inzaghi può essere la partita giusta per lui da mezz’ala o regista”.

(ITALPRESS).

