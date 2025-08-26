TUNISI (ITALPRESS) – Facilitare lo sviluppo di relazioni commerciali solide tra imprese italiane e operatori economici tunisini ed esplorare settori strategici. Questo l’obiettivo di Investment Africa 2025, in programma dal 25 al 27 settembre a Tunisi, presso il Carthage Thalasso Resort. A guidare il progetto, pensato per le imprese italiane interessate a crescere in Tunisia e nei mercati africani, è Delta Center, insieme a Confimprese Italia, Confimprese Tunisia e CONECT Tunisia. A illustrare l’iniziativa, in un’intervista all’Italpress, è il presidente di Delta Center, Sandro Fratini.

Qual è il tema centrale dell’evento “Investment Africa 2025” e chi sono i principali partecipanti?

“Il tema centrale è quello di creare un’occasione concreta di incontro tra imprese italiane e operatori tunisini, per trasformare l’interesse reciproco in collaborazioni tangibili. Investment Africa 2025 non sarà un convegno teorico ma tre giornate di incontri B2B mirati, visite aziendali e momenti di networking che permetteranno agli imprenditori italiani di conoscere da vicino il tessuto produttivo tunisino. I principali protagonisti saranno le piccole e medie imprese italiane che avranno l’opportunità di confrontarsi con imprenditori e investitori locali. L’iniziativa è organizzata da Delta Center, insieme a Confimprese Italia e Confimprese Tunisia, realizzata anche grazie alla preziosa collaborazione di CONECT Tunisia – Confèdèration des Entreprises Citoyennes de Tunisie, che rappresenta le PMI tunisine attive in diversi settori economici”.

Quali sono gli obiettivi e i benefici concreti dell’iniziativa per comunità, aziende e operatori?

“L’obiettivo è quello di offrire un primo accesso guidato e sicuro al mercato tunisino creando un ponte stabile tra i due Paesi. Molte imprese italiane hanno interesse a esplorare la Tunisia ma spesso non sanno come muoversi o a chi rivolgersi: Investment Africa 2025 nasce per colmare questo vuoto. I benefici sono molteplici. Per le imprese italiane significa ridurre tempi e incertezze, entrare in contatto diretto con partner affidabili e individuare nuove opportunità di business. Per gli operatori tunisini è un’occasione per avvicinarsi al know-how e alle tecnologie italiane che possono rafforzare la loro competitività. Anche la comunità italiana residente in Tunisia potrà trarre vantaggio da questo incontro perchè si troverà coinvolta in un processo di rafforzamento delle relazioni economiche e professionali, contribuendo in prima persona allo sviluppo delle sinergie locali.

Proprio in questi giorni, mentre mi trovo all’Expo 2025 di Osaka, ho avuto l’occasione di ribadire davanti a una rappresentanza imprenditoriale internazionale quanto l’Africa rappresenti oggi un passaggio cruciale nella storia economica globale. Ho sottolineato le molteplici opportunità che questo continente offre alle imprese italiane ed europee in numerosi settori, dall’industria alla tecnologia, dall’agroalimentare all’energia. Investire in Africa significa non solo permettere alle nostre aziende di internazionalizzarsi ma anche consentire ai Paesi africani di beneficiare di know-how e tecnologie avanzate dando vita a partnership solide e reciproche. E’ lo stesso spirito che guida Investment Africa 2025: trasformare le potenzialità in progetti concreti”.

In che modo questo evento rafforzerà i rapporti tra Tunisia, Italia e terzi paesi?

“Investment Africa 2025 rappresenta un importante strumento di diplomazia economica. Da una parte consolida i già solidi rapporti tra Italia e Tunisia offrendo un quadro concreto di collaborazione basato su fiducia e progettualità. Dall’altra posiziona la Tunisia come hub strategico verso il continente africano e l’area mediterranea. Per un’impresa italiana investire in Tunisia significa non guardare soltanto a questo mercato ma aprirsi a una piattaforma regionale più ampia capace di connettere l’Europa all’Africa. E’ proprio questa dimensione trilaterale che include anche terzi Paesi a dare all’evento un respiro più ampio e una prospettiva duratura. In questo senso la collaborazione tra Delta Center, Confimprese e CONECT Tunisia garantisce che l’iniziativa non si limiti a un momento isolato ma diventi l’avvio di un percorso strutturato di cooperazione”.

