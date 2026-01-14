Intesa Sanpaolo, Papanicolau: “Gruppo ben posizionato in Est e centro Europa”

VIENNA (AUSTRIA) (ITALPRESS) – “Le banche dell’Est e Centro Europa stanno dimostrando una performance resiliente e di alta qualità, sostenuta da economie dinamiche con fondamentali di crescita solidi e un ecosistema finanziario in rapida evoluzione. Il potenziale di crescita più elevato rispetto all’Eurozona, combinato con politiche monetarie tempestive e decisive, ha sostenuto rendimenti robusti e modelli operativi efficienti”. Lo ha detto Paola Papanicolau, Responsabile International Banks Division di Intesa Sanpaolo, durante il Central and Eastern European Forum 2026 in corso a Vienna.

“Guardando al futuro, performance bancarie sostenibili nella regione sono sempre più guidate da fattori di crescita strutturali piuttosto che dai soli tassi di interesse. La digitalizzazione, l’innovazione e i modelli di consulenza avanzati stanno agendo come potenti acceleratori dello sviluppo economico, in particolare nelle società con una popolazione giovane e nativa digitale che sta plasmando nuovi modelli di consumo, risparmio e investimento – prosegue -. Nell’Europa centrale e orientale, la digitalizzazione ha superato di gran lunga il suo ruolo tradizionale di facilitatore IT. Ora è un motore di crescita fondamentale, che consente ai ricavi di espandersi più rapidamente dei costi e alle banche di avvicinarsi alle generazioni più giovani con servizi digitali semplici, veloci e inclusivi – dalle operazioni bancarie quotidiane alla pianificazione finanziaria a lungo termine. Il cosiddetto vantaggio dei ritardatari della regione si è tradotto in una rapida adozione, superando i sistemi di legacy e promuovendo ambienti favorevoli all’innovazione che supportano la produttività, l’imprenditorialità e l’inclusione finanziaria”.

“In questo contesto, Intesa Sanpaolo si distingue per la sua capacità di combinare dimensioni industriali e leadership tecnologica. Con oltre 800 progetti di innovazione e più di 5 miliardi di euro investiti in tecnologia nell’ambito del Piano Industriale 2022-2025, il Gruppo è riuscito a trasformare la digitalizzazione da leva di costo a motore sostenibile di crescita, favorendo lo sviluppo su tutti i segmenti di clientela e in tutte le aree geografiche – ha sottolineato Papanicolau -. Il modello integrato di Wealth Management, Asset Management e Bancassurance di Intesa Sanpaolo, supportato da un’infrastruttura digitale avanzata e da una consulenza altamente affidabile, è particolarmente ben posizionato per rispondere alle esigenze in evoluzione delle società dell’Est e Centro Europa, dove l’aumento dei redditi, i cambiamenti demografici e la crescita della classe media stanno stimolando la domanda di soluzioni di protezione, previdenza e risparmio a lungo termine, soprattutto tra le famiglie più giovani. Allo stesso tempo, il Gruppo sta investendo in piattaforme di consulenza di nuova generazione per le PMI, sfruttando il know-how sviluppato in Italia per sostenere l’espansione internazionale, l’innovazione e la competitività nei mercati locali. Per le grandi aziende e i clienti High Net Worth, Intesa Sanpaolo offre soluzioni di investment banking, finanza strutturata e Private Banking di prim’ordine, garantendo uno standard di eccellenza costante in tutti i paesi dell’Est e Centro Europa, in piena linea con il franchise italiano del Gruppo”.

-Foto ufficio stampa Intesa Sanpaolo-

(ITALPRESS).