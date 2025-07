Intesa Sanpaolo incontra più di 600 studenti sulle competenze del futuro

GIFFONI (SALERNO) (ITALPRESS) – I grandi cambiamenti globali della società e dell’economia legati a blue economy, intelligenza artificiale, space economy, life science e le competenze necessarie per affrontarli oltre a quelle tecniche, come soft skills, creatività, adattabilità e capacità di cambiare rapidamente mentalità, sono tra i temi affrontati da Intesa Sanpaolo al Giffoni Film Festival per coinvolgere più di 600 studentesse e studenti e aiutarli a costruirsi il proprio futuro in modo più consapevole. Due giorni in cui si sono alternati esperti, professionisti, docenti universitari, imprenditori e startup sul ruolo delle nuove tecnologie e l’importanza delle soft skill per affrontare con successo i continui cambiamenti in corso.

Tra questi Claudio Gubitosi, Fondatore e Direttore Giffoni Film Festival ed Elisa Zambito Marsala, Responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs Intesa Sanpaolo che si sono confrontati sulle sfide e le opportunità legate a un settore così rilevante come la blue economy, ma anche Jan Pachner, Secretary General One Ocean Foundation che ha sottolineato l’importanza di un approccio sostenibile da parte di tutte le attività produttive che hanno conseguenze sulla salute del mare e Claudio Brenna, Docente di Economia dei Trasporti, Università Bocconi, che sta conducendo una ricerca dedicata ai temi del Capitale Naturale Blu e Mobilità sostenibile.

Sono inoltre state premiate le tre scuole vincitrici del concorso Blue Agents promosso da Intesa Sanpaolo con Giffoni Film Festival, Coming Soon e One Ocean Foundation: 150 scuole da tutta Italia hanno progettato la loro campagna di sensibilizzazione su temi legati alla sostenibilità ambientale, alla tutela del mare, alle energie rinnovabili, i tre migliori progetti sono stati trasformati in video promozionali: 1° classificato Istituto Professionale Enrico Falk Cinisello Balsamo – Le energie rinnovabili 2° classificato Liceo Scientifico, Musicale e Coreutico Guglielmo Marconi di Pesaro – Un mare di rinascite 3° classificato Liceo Scientifico Statale Caccioppoli di Napoli- La baia invisibile.

Elisa Zambito Marsala, responsabile Education Ecosystem and Global Value Programs Intesa Sanpaolo, ha commentato: “Intesa Sanpaolo con il Programma Build Your Future – Look4ward incontra studentesse e studenti su tutto il territorio nazionale per ispirarli e supportarli in una maggiore comprensione delle grandi trasformazioni in atto che impattano la società. Oggi, insieme a Giffoni Film Festival, Università Bocconi e One Ocean Foundation, parliamo soprattutto di blue economy e fondali marini, tra i settori emergenti, con grandi opportunità di crescita per il nostro Paese. È fondamentale lavorare insieme per promuovere una maggiore consapevolezza nei giovani studenti sulle competenze necessarie, comprendere i cambiamenti in corso e affrontarli in modo più responsabile in un contesto in continua evoluzione”.

Jacopo Gubitosi, direttore generale Giffoni Film Festival, ha dichiarato: “Giffoni da sempre crede nella necessità di costruire ponti tra il mondo della scuola e i grandi temi della contemporaneità, per consentire agli studenti di forgiarsi le chiavi d’accesso alla realtà che li circonda. Conoscenza, istruzione, cultura e curiosità sono le skill su cui puntare nell’ambito dell’innovazione. Per questo la partnership con Intesa Sanpaolo si rivela un momento di crescita per le migliaia di giovani, in cui poter affiancare la scuola sul piano della formazione e del processo pedagogico. Ragazze e ragazzi hanno partecipato all’iniziativa, consapevoli che adesso è il momento di immaginare tutti insieme i loro orizzonti e dar vita ai loro sogni”.

Il programma Build Your Future, con cui Intesa Sanpaolo ha incontrato lo scorso anno più di 10.000 studenti su tutto il territorio nazionale, rientra nell’impegno più ampio in collaborazione con università e scuole attraverso iniziative di internazionalizzazione, di integrazione con il tessuto industriale, di inclusione educativa, di valorizzazione del talento e del merito e progetti orientati allo sviluppo delle competenze trasversali. Dal 2022 la Banca guidata dal CEO Carlo Messina ha coinvolto oltre 3400 scuole e università, ne sono previste oltre 1.200 per il 2025, raggiungendo l’obiettivo di oltre 4.000 nell’arco di Piano d’Impresa 2022-2025

