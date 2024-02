COSENZA (ITALPRESS) – Intesa Sanpaolo ha inaugurato oggi a Rende, in provincia di Cosenza, una nuova Filiale Digitale e un punto operativo a Reggio Calabria.

L’iniziativa fa parte del progetto di sviluppo e di rafforzamento nell’ambito del Piano di Impresa 2022-25 della struttura denominata “Filiale Digitale” guidata dall’Executive Director Cristina Motta. L’obiettivo è offrire ai clienti un modello di servizio sempre più integrato e omnicanale, in cui human touch e innovazione tecnologica sono gli elementi distintivi della relazione con la banca grazie anche alla presenza di circa 3000 gestori che operano nelle 65 filiali digitali in tutta Italia per rispondere alle richieste della clientela con orari più estesi, inclusi i fine settimana.

Grazie alla sinergia tra rete fisica e digitale, la banca diventa sempre aperta. I clienti possono utilizzare il canale e gli strumenti che prediligono, ossia filiali sul territorio, app, chat, filiale digitale, home banking e sportelli automatici di ultima generazione.

“Sempre di più la tecnologia può migliorare il servizio e la relazione con i nostri clienti, per questo affianchiamo alla rete delle filiali sul territorio una presenza capillare anche digitale che offre servizi veloci e integrati, grazie a una infrastruttura tecnologica avanzata e alle competenze dei nostri gestori dedicati. La compresenza nel nostro modello di servizio di filiali fisiche e digitali, è parte integrante del nostro percorso di trasformazione e innovazione, in piena coerenza con gli obiettivi del Piano di Impresa 2022-2025. L’apertura a Rende oggi valorizza ulteriormente le nostre radici nei territori e in particolare la nostra attenzione alla Calabria, di cui vogliamo accompagnare crescita e sviluppo occupazionale anche nell’ambito dell’innovazione tecnologica” afferma Stefano Barrese, responsabile Divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo

Alla Filiale Digitale Intesa Sanpaolo si accede dal numero verde 800.303.303 oppure dall’app Intesa Sanpaolo Mobile anche solo agitando lo smartphone che, grazie alla funzione shake consente di avviare subito una chiamata autenticata. La Filiale Digitale è disponibile dal lunedì al giovedì dalle 7 alle 24, il venerdì dalle 7 alle 22 e nel fine settimana dalle 9 alle 19. E’ sempre attivo Ellis, l’assistente digitale basato sull’Intelligenza Artificiale, che consente di comunicare via chat e al telefono con la banca h24 o chiedere un appuntamento con un gestore, per le richieste più complesse.

L’operatività è molto ampia: si possono eseguire tutte le operazioni bancarie tradizionali e quelle di investimento, ma anche ricevere informazioni e sottoscrivere proposte commerciali sui prodotti ed essere guidati a scoprire le caratteristiche dei servizi digitali, anche in lingua inglese.

La Filiale Digitale è coinvolta nel crowdfunding del Gruppo Intesa Sanpaolo per il programma Formula, che promuove iniziative ad alto valore sociale, sostenendole anche grazie ai contributi dei clienti attraverso la sottoscrizione a distanza dei prodotti della Banca. Infine, attraverso incontri di formazione periodici online, accompagna i clienti verso una maggiore conoscenza delle nuove tecnologie. In questi incontri i gestori della Filiale Digitale approfondiscono le caratteristiche dei servizi digitali della banca e forniscono le principali informazioni in materia di cybersecurity per operare in sicurezza.

– Foto: ufficio stampa Intesa Sanpaolo –

(ITALPRESS).