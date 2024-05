Intesa Sanpaolo, a Milano uno spazio di socialità per gli over 65

MILANO (ITALPRESS) - Un luogo che possa diventare un punto di riferimento e di incontro all'interno del quartiere, garantendo servizi e risposte ai bisogni della popolazione over 65. È questo lo scopo di "SPAZIOXNOI", l'iniziativa promossa dalla Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo e presentata a Milano alle porte nel quartiere Nolo lungo viale Monza. Realizzata da una ex filiale, lo spazio darà la possibilità a tutti, non solo ai correntisti o a chi ha un investimento nel Gruppo Intesa Sanpaolo, di ritrovarsi per momento di convivialità e per valorizzare ulteriormente la vita post lavorativa. "La filosofia alla base di questo progetto è mettere a fattor comune tutta una serie di sinergie e di opportunità, che il Gruppo di Intesa Sanpaolo ha, per dare una duplice risposta ai bisogni della Terza Età: da un lato intrattenimento, attività culturali e benessere fisico; dall'altro la socialità e affidarsi a persone che vivono lo stesso quartiere e lo stesso spazio metropolitano", spiega Mauro Palonta, responsabile del progetto SPAZIOXNOI, della Divisione Insurance di Intesa Sanpaolo. xh7/fsc/gsl