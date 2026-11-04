Intesa Sanpaolo, 30 miliardi per l’internazionalizzazione delle Pmi

ROMA (ITALPRESS) - Intesa Sanpaolo rafforza il sostegno all’internazionalizzazione delle PMI attraverso un nuovo accordo con Confindustria, SACE, SIMEST e ICE. L’iniziativa punta a consolidare la competitività del Made in Italy sui mercati globali, mettendo a disposizione delle imprese 30 miliardi di euro di nuovo credito nel prossimo triennio. Il progetto prevede cinque direttrici strategiche: finanziamenti per l’export e gli investimenti esteri, nuove partnership bancarie in Francia, India e Brasile, ricerca di clienti e fornitori internazionali, sostegno agli investimenti produttivi all’estero e soluzioni dedicate all’esportazione di macchinari e beni strumentali. mec/mgg/gtr