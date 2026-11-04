Ama a Ecomondo, Manzi “Con Ucronia e impianti cambia la gestione dei rifiuti a Roma”

RIMINI (ITALPRESS) - "Presentiamo lo stato di avanzamento del nostro sistema Ucronia, che è il gemello digitale di Roma Capitale, attraverso il quale governiamo la nostra azienda e ci permette di migliorare la qualità dei servizi a disposizione dei cittadini. Con Ucronia abbiamo contezza delle esigenze del territorio e dei cittadini e contemporaneamente abbiamo il controllo di quello che effettivamente viene reso ai cittadini stessi". Lo ha detto Bruno Manzi, Presidente di Ama, l'Azienda municipale ambientale di Roma Capitale, nel corso di Ecomondo a Rimini. f45/fsc/gtr