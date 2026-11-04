Fondazione Cariplo al Parlamento Ue, cultura al centro degli investimenti

BRUXELLES (ITALPRESS) - Fondazione Cariplo ha portato al Parlamento europeo l’esperienza maturata in oltre trent’anni di sostegno alla cultura e alle comunità. L’iniziativa, promossa dalla Alliance for Socially Engaged Arts, di cui Fondazione Cariplo è partner fondatore, ha riunito rappresentanti delle istituzioni europee, della filantropia e delle organizzazioni culturali. Nel prossimo bilancio europeo il valore strategico della cultura deve tradursi in risorse adeguate, accessibili anche agli enti più piccoli e meno strutturati, e in un confronto stabile tra organizzazioni culturali, decisori pubblici e istituzioni filantropiche, fin dalla definizione delle priorità e dei Piani di partenariato nazionali e regionali. xf4/mgg/gsl