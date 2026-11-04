Italgas festeggia i 10 anni dal ritorno in Borsa e presenta il nuovo logo

MILANO (ITALPRESS) - A dieci anni dal ritorno sul listino principale di Piazza Affari, Italgas ha ripercorso a Palazzo Mezzanotte le tappe di crescita e i principali traguardi raggiunti dal Gruppo: il titolo, quotato a novembre 2016 al primo prezzo di 4,062 euro, ha raggiunto una quota superiore al doppio. La capitalizzazione di Borsa è passata da poco più di 3 a oltre 9 miliardi di euro. 3 f50/fsc/gtr