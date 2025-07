Intesa fra Confagricoltura e Conferenza Universitaria A.G.R.A.R.I.A. per la formazione

ROMA (ITALPRESS) – È stato sottoscritto oggi, a Palazzo della Valle, un protocollo d’intesa tra Confagricoltura e la Conferenza Nazionale per la Didattica Universitaria di A.G.R.A.R.I.A., con l’obiettivo di valorizzare la formazione nel settore agricolo e rafforzare i legami tra il mondo accademico e quello produttivo.

A firmare l’accordo sono stati Massimiliano Giansanti, presidente di Confagricoltura, e Simone Orlandini, presidente della Conferenza, che rappresenta oltre 25 sedi universitarie, pubbliche e private, impegnate nella formazione nei comparti delle scienze agrarie, forestali, agroambientali e agroalimentari, distribuite sull’intero territorio nazionale.

“Il settore agricolo è uno dei pochi che ha un futuro garantito. E’ importante fare una riflessione su come efficientare i nostri modelli produttivi. Molto di questo passa attraverso l’attività didattica, ovvero attraverso una formazione specialistica. Per cui è importante costruire condizioni durature di crescita del sistema economico, creando anche connessioni tra le imprese e chi sta completando il suo percorso formativo”, ha affermato il presidente Giansanti.

Il protocollo intende promuovere l’attivazione di percorsi di tirocinio formativo all’interno dei corsi di studi della classe di laurea LP-02, “Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali”, una classe di lauree triennali professionalizzanti che mira a formare figure professionali specializzate nei settori dell’agricoltura, dell’alimentazione e della forestazione. I tirocini, grazie a questo accordo, saranno attivati nelle aziende di Confagricoltura o presso le sue strutture territoriali, per integrare la preparazione accademica con un’esperienza concreta. Le imprese agricole, in questo quadro, assumono un ruolo attivo come soggetti formatori, contribuendo in modo determinante all’ingresso professionale dei giovani nel settore.

“Le opportunità lavorative per gli studenti che completano un percorso formativo di questo tipo sono molte e significative. La collaborazione con Confagricoltura ha l’obiettivo di fornire ulteriori sbocchi professionali, facendo esperienza in realtà di eccellenza del nostro tessuto produttivo”, ha detto il presidente della Conferenza, Orlandini.

“Con questo accordo – ha aggiunto il direttore generale di Confagricoltura, Roberto Caponi – andiamo verso la costruzione di un modello di collaborazione strutturato, finalizzato a rafforzare l’efficacia del sistema formativo in agricoltura”.

