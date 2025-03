Interreg Ipa Adriatico Meridionale, ok a 43 nuovi progetti per 41 milioni

BARI (ITALPRESS) – L’Autorità di Gestione del Programma Interreg IPA Adriatico Meridionale ha approvato 43 nuovi progetti che rafforzeranno la cooperazione tra le due sponde dell’Adriatico tra la Puglia e il Molise con l’Albania e il Montenegro, con Determina Dirigenziale n. 31 del 17 Marzo 2025 (file determina approvazione progetti).

La graduatoria delle iniziative, selezionate tra le 198 propostericevute in risposta al bando chiuso a settembre 2024, puntano su temi cruciali come l’adattamento ai cambiamenti climatici, l’economia circolare, la gestione delle risorse naturali, la crescita economica sostenibile, l’innovazione e lo sviluppo delle competenze.

Con un finanziamento complessivo di 41 milioni di euro, questi progetti coinvolgeranno 223 attori dell’area adriaticameridionale, creando partenariati multilivello in grado di generare soluzioni concrete e trasformative per lo sviluppo del territorio. Nel rispetto del capitolo 8 del bando per progetti standard, la graduatoria risultante dalla procedura di selezione è provvisoria. I 43 progetti finanziati sono suddivisi in diverse aree tematiche.

Nello specifico, 10 progetti sono stati destinati alla prioritàSmart, con l’obiettivo di migliorare le condizioni per la crescita e la competitività delle PMI e microimprese. Queste iniziative sono focalizzate su tematiche quali l’economia blu sostenibile, la transizione energetica, lo sviluppo delle PMI e la digitalizzazione. L’area Green ha ricevuto il maggior numero di finanziamenti, con 16 progetti focalizzati su adattamento ai cambiamenti climatici e prevenzione dei rischi, biodiversità e riduzione dell’inquinamento, ed efficienza energetica.

Queste proposte affrontano questioni cruciali come la gestione delle emergenze, l’utilizzo di intelligenza artificiale per il monitoraggio ambientale, la lotta all’inquinamento marino e la prevenzione degli incendi boschivi. Per il tema Connected, sono stati approvati 6 progetti, con l’obiettivo di sviluppare una mobilità sostenibile, resiliente e intermodale, con un migliore accesso alle reti transeuropee dei trasporti (TEN-T). Infine, per la priorità Inclusiva, sono stati finanziati 11 progetti: di questi, alcuni puntano a migliorare le competenze e la formazione transfrontaliera, mentre altri si concentrano sul turismo inclusivo, rafforzando il ruolo della cultura e del turismo nello sviluppo economico e nell’innovazione sociale.

L’approvazione dei progetti è il risultato di un lavoro di collaborazione del Comitato di Sorveglianza, dell’Autorità di Gestione e dei rappresentanti dei tre Paesi partecipanti – Italia, Albania e Montenegro – oltre che della Commissione Europea. “La Regione Puglia ha un ruolo di primo piano in questa call – ha dichiarato Alessandro Delli Noci Assessore Regionale allo Sviluppo Economico. Sono oltre 65 i beneficiari pugliesicoinvolti nel finanziamento, di cui 30 nel ruolo di capofila per un totale di circa 20 milioni di euro di investimento sul territorio pugliese. La Puglia investe sempre di più nel suo percorso di crescita internazionale accompagnando la fase di adesione all’Unione Europea di due Paesi, l’Albania e il Montenegro, con cui lavora costantemente per costruire politiche di coesione che tengano conto delle esigenze reali dei cittadini, dei giovani e delle imprese”.

“Abbiamo puntato sulla qualità” – ha sottolineato Claudio Polignano, Autorità di Gestione del Programma – sia nella verifica di ammissibilità che nella valutazione qualitativa delle proposte progettuali, condotta attraverso un attento controllo incrociato da parte del Segretariato Congiunto del programma. L’analisi qualitativa, in particolare, ha posto grande attenzione all’innovatività delle proposte, alla loro concretezza, all’impatto sul territorio, alla solidità dei partenariati e alla sostenibilità nel lungo periodo.”

A chiusura di questa call, il Programma haimpegnato oltre il 98% delle risorse a disposizione nel periodo 2021-2027 e si prepara a definire le proposte e il ruolo del Programma post-2027, in linea con le richieste della Direzione generale per la Politica regionale e urbana (DG REGIO) della Commissione europea.

“Un altro importante traguardo raggiunto per la Regione Puglia grazie ai Programmi di cooperazione che gestisce attraverso la sua Struttura dedicata Interreg Management – ha commentato Gianna Elisa Berlingerio, Direttora del Dipartimento Sviluppo Economico di Regione Puglia. L’approvazione dei 43 progetti ordinari completa il percorso di sviluppo che il Programma IPA South Adriatic sta seguendo nella Programmazione 2021-2027: i 43 nuovi progetti si aggiungono ai 45 progetti già finanziati di cui 5 progetti strategici e 40 progetti di capitalizzazione, con un ulteriore investimento totale di 31,5 M. €, di cui oltre il 40% assegnato a partner pugliesi”.

