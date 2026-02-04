Intelligenza artificiale, Ruotolo “Elon Musk si adegui alle regole democratiche”

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) - "Su questo Grok, che è l'intelligenza artificiale che transita sulla piattaforma di Musk, sul suo X, non c'è stato nessun controllo per cui una signora vestita diventa nuda, un signore vestito diventa nudo, un bambino". Così l'eurodeputato del Partito Democratico Sandro Ruotolo, in merito alle notizie riguardo Grok attraverso cui sono stati creati, tra gli altri, anche contenuti pedopornografici. "Noi abbiamo bisogno di democrazia, ma questo non significa fare tutto quello che si vuole. La democrazia - ha aggiunto - ha bisogno di regole e il signor Musk si deve adeguare alle regole democratiche". xf4/ads/mca1