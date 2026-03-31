Intasca mazzetta di 4 mila euro, arrestato un dirigente del Comune di Benevento

BENEVENTO (ITALPRESS) – I carabinieri hanno arrestato per concussione un dirigente del Comune di Benevento. L’indagine, coordinata dalla Procura, è scattata in seguito alla denuncia di un libero professionista, amministratore di una società di progettazione locale. L’uomo ha riferito agli inquirenti una reiterata serie di condotte vessatorie poste in essere dal pubblico ufficiale il quale, abusando della propria posizione apicale, avrebbe indebitamente preteso un’ingente somma di denaro in cambio dello sblocco di procedimenti amministrativi e pratiche edilizie. Le istanze della vittima, secondo quanto accertato dagli inquirenti, sarebbero state sottoposte a un’anomala stasi istruttoria – tra ritardi burocratici e pretestuose richieste di integrazione documentale – finalizzata a indurre uno stato di soggezione e asfissia economica. Questa escalation sarebbe culminata nella richiesta esplicita di 70 mila euro per sbloccare l’iter delle pratiche.

I Carabinieri sono intervenuti d’iniziativa subito dopo la consegna di una prima tranche di 4 mila euro in contanti. Nel corso di una successiva perquisizione presso l’abitazione dell’indagato, oltre al sequestro di vari orologi di pregio (del valore stimato in circa 100 mila euro), i Carabinieri si sono trovati di fronte a un vero e proprio “archivio” del contante: 157.400 euro in banconote (principalmente da 50 e 100 euro) suddivisi con chirurgica precisione in mazzette da 5 mila euro ciascuna. Ogni mazzetta era inserita in una busta di carta recante all’esterno l’indicazione a penna della cifra contenuta.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).