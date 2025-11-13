Home Video News Pillole Insulti sessisti al sottosegretario Siracusano. La replica “Non vi vergognate?”
ROMA (ITALPRESS) - "Vai a cucinare e poi a..."; "Povera donna..."; "Cagnetta": con un video su Instagram il csottosegretario ai Rapporti con il Parlamento, Matilde Siracusano denuncia offese e insulti sessisti ricevuti sui social. La replica: "Ma non vi vergognate? Domani andrò a denunciare". abr/gtr (Fonte: profilo Instagram Matilde Siracusano)