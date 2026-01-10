ROMA (ITALPRESS) – Se di recente avete ricevuto numerose richieste di reimpostazione della password da Instagram, non siete i soli. Come riportato da Malwarebytes, un’azienda di software antivirus, si è verificata una violazione dei dati che ha rivelato le “informazioni sensibili” di 17,5 milioni di utenti Instagram.

Malwarebytes ha aggiunto che la fuga di dati includeva nomi utente Instagram, indirizzi fisici, numeri di telefono, indirizzi email e altro ancora. L’azienda ha reso noto che i “dati sono disponibili per la vendita sul dark web e possono essere utilizzati in modo improprio dai criminali informatici”.

Malwarebytes ha dichiarato in una email ai propri clienti di aver scoperto la violazione durante la sua scansione di routine del dark web e che è collegata a un potenziale incidente relativo a un’esposizione dell’API di Instagram risalente al 2024. La violazione segnalata ha comportato la ricezione da parte degli utenti di diverse email da Instagram relative a richieste di reimpostazione della password.

-Foto IPA Agency-

(ITALPRESS).