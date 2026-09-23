Insegnante statunitense, presidenti Cina-Usa possono favorire ponti per rapporti

"Se un semplice insegnante statunitense riesce a comunicare con il cuore e a instaurare un rapporto con una donna cinese che vive nel deserto, allora tutti possono farlo. Questa è la lezione", ha dichiarato Ronald Sakolsky, insegnante statunitense in pensione. Sakolsky e Yin Yuzhen, contadina cinese e pioniera nella lotta alla desertificazione, provenivano da mondi diversi. Eppure hanno stretto un'amicizia che ha attraversato culture e continenti. È un potente esempio dei legami che i comuni cittadini cinesi e statunitensi possono instaurare. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)