Cina: le aspettative dei vecchi amici statunitensi di Xi

Mentre il presidente cinese Xi Jinping si prepara alla visita di Stato negli Stati Uniti in programma da oggi al 25 settembre, i suoi vecchi amici statunitensi condividono ricordi affettuosi e le loro aspettative per l'imminente visita. "Xi Jinping è un amico che rispetta la storia, attribuisce valore ai legami tra i popoli e mantiene la parola data", ha affermato uno di questi vecchi amici di Xi. (XINHUA mec/abr (Fonte video: Xinhua)