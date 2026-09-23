Cina: i suoni della stagione del raccolto nello Xinjiang settentrionale

Come si presenta la stagione del raccolto nella regione autonoma nord-occidentale cinese dello Xinjiang uiguro? Dai campi di meloni da seme agli allevamenti ittici d'acqua fredda e ai frutteti di pere, questo viaggio ci porta alla scoperta del ricco paesaggio agricolo della regione. A 47 gradi di latitudine nord, l'abbondante luce solare e l'acqua di disgelo delle nevi nutrono la terra, portando un raccolto abbondante nei campi. Dietro ogni raccolto ci sono mesi di lavoro, il ritmo delle stagioni e un profondo legame con la terra. (XINHUA/ITALPRESS) mec/abr (Fonte video: Xinhua)