Insegnante cinese lancia un razzo ad acqua realizzato con bottiglie di plastica

Un insegnante di scienze nella provincia cinese orientale del Jiangxi ha costruito un "razzo ad acqua" utilizzando bottiglie di plastica e secchi. Il suo progetto fai da te è decollato verso il cielo, accendendo la passione per la scienza tra i bambini della zona. (XINHUA/ITALPRESS) mec/mgg/mca2 (Fonte video: Xinhua)