La Regione Calabria a Matera per Roots-IN 2026, nuove opportunità per il turismo delle origini e la valorizzazione dei territori

CATANZARO (ITALPRESS) – La Regione Calabria, attraverso il Dipartimento Turismo, ha partecipato alla quinta edizione di Roots-IN 2026 – Borsa Internazionale del Turismo delle origini, che si è svolta a Matera il 10 e 11 novembre, con una delegazione di 23 partecipanti tra operatori turistici, Comuni e associazioni, portando al centro della manifestazione il valore del legame tra le comunità calabresi nel mondo e i territori di provenienza. Due giornate dedicate alla promozione e al confronto con il mercato turistico nazionale e internazionale. Gli operatori della delegazione regionale hanno preso parte agli incontri B2B con buyer internazionali, presentando itinerari ed esperienze legati alla riscoperta delle origini, delle tradizioni e del patrimonio culturale calabrese. Un’occasione per sviluppare nuove relazioni professionali e valorizzare il ruolo delle comunità locali nella costruzione di un’offerta turistica sempre più autentica e diversificata. Tra i momenti centrali della partecipazione, il panel “Calabria, terra di partenza e di ritorni: il turismo delle origini come opportunità di sviluppo”, organizzato dalla Regione Calabria nella prima giornata della manifestazione.

All’incontro hanno partecipato Giovanni Calabrese, assessore regionale al Turismo; Roberto Cosentino, dirigente generale del Dipartimento Turismo; e i genealogisti Alessandro Lavopa, di Storie di Famiglia, Catia Dal Molin e Pasquale La Gamba, di Radici in viaggio. Il confronto ha approfondito il valore della ricerca genealogica e della memoria familiare come strumenti per ricostruire il rapporto con i luoghi degli antenati, trasformando il desiderio di riscoprire le proprie radici in un’esperienza di viaggio capace di coinvolgere borghi, comunità e tradizioni. Un segmento turistico dalle prospettive significative. Secondo i dati del Ministero degli Affari esteri e della Cooperazione internazionale, nel 2024 il turismo delle radici ha coinvolto in Italia circa 6,6 milioni di viaggiatori, generando un flusso economico stimato in 5 miliardi di euro. Un mercato che offre opportunità soprattutto ai piccoli centri e alle aree interne, contribuendo alla valorizzazione delle economie locali e alla destagionalizzazione dei flussi. Per la Calabria, storicamente segnata dall’emigrazione, il turismo delle origini rappresenta un’opportunità per rafforzare il rapporto con le nuove generazioni di discendenti dei calabresi all’estero. In questa direzione, l’assessore Giovanni Calabrese ha evidenziato anche l’avvio di un programma regionale di digitalizzazione degli archivi della pubblica amministrazione, finalizzato a facilitare la ricerca genealogica e rendere più accessibili le informazioni sulle proprie origini.

La partecipazione a Roots-IN si inserisce nella strategia di promozione della destinazione Calabria Straordinaria, orientata a sviluppare nuove esperienze di viaggio e a valorizzare il patrimonio storico, culturale e identitario dei territori.

– foto ufficio stampa Regione Calabria –

(ITALPRESS).