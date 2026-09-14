Inps, nuove regole per il riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia

ROMA (ITALPRESS) – Nuove indicazioni dell’Inps per il riconoscimento della prestazione previdenziale di malattia. Con la circolare del 4 settembre 2026, n. 92, l’Istituto prevede che, in determinate condizioni, la tutela possa essere riconosciuta anche per il giorno immediatamente precedente al rilascio del certificato medico, quando il medico attesta che la malattia è iniziata il giorno prima della visita, sia ambulatoriale sia domiciliare.

Resta confermato il principio generale secondo cui l’evento di malattia decorre dalla data di rilascio del certificato. La novità tiene conto delle difficoltà nell’accesso tempestivo alla visita, legate anche alla riduzione dei medici di medicina generale, all’aumento dei carichi di lavoro e alle modalità organizzative dell’assistenza territoriale.

“Questa novità, a lungo attesa dai lavoratori e dalle parti sociali, va nella direzione di una semplificazione sistemica che l’Istituto persegue con convinzione”, afferma la direttrice generale dell’Inps Valeria Vittimberga. “Non si tratta solo di un aggiustamento tecnico-procedurale, ma di una risposta concreta alle trasformazioni che stanno attraversando l’assistenza territoriale nel nostro Paese”, aggiunge, sottolineando che riconoscere la tutela al giorno precedente significa “mettere il lavoratore reale al centro delle nostre procedure, senza penalizzarlo per difficoltà che non dipendono dalla sua volontà”.

Il riconoscimento è possibile purché il giorno precedente non coincida con una festività infrasettimanale e non cada di sabato o domenica, giorni nei quali è garantita la continuità assistenziale. Restano fermi i limiti massimi di indennizzabilità previsti dalla normativa.

La misura, adottata dall’Inps d’intesa con il ministero del Lavoro, punta quindi a garantire una tutela più uniforme ai lavoratori che, pur ammalandosi in un determinato giorno, riescono a ottenere visita e certificazione soltanto il giorno successivo per ragioni organizzative o assistenziali indipendenti dalla loro volontà.

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