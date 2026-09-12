Zangrillo “Giovani, occupazione e nuove competenze: questa è la Pubblica Amministrazione che vogliamo”

ROMA (ITALPRESS) – “Forza Italia promuove la responsabilità, la concretezza e il merito, puntando sulla collaborazione generazionale e sul coinvolgimento attivo dei giovani per far progredire il Paese”. Lo ha dichiarato il ministro per la Pubblica amministrazione, Paolo Zangrillo, intervenendo in video-collegamento all’evento “Azzurra Libertà”, la festa nazionale di Forza Italia Giovani in corso a Montesilvano. “Con questa visione abbiamo voluto introdurre strumenti specifici per favorire l’ingresso dei giovani nel settore pubblico: accesso per i diplomati ITS Academy, contratti di apprendistato e formazione-lavoro per gli studenti di età inferiore ai 24 anni, oltre a tirocini e dottorati tramite il portale inPA. Tutto questo, nel contesto di un’azione di governo che ha puntato su politiche strutturali in grado di creare oltre un milione di occupati in più e di ridurre la disoccupazione giovanile al minimo storico (18,9%)”.

Il ministro ha sottolineato ulteriormente i risultati delle azioni intraprese per rendere la Pubblica amministrazione sempre più attrattiva, nei confronti dei giovani e non solo: “I tempi dei concorsi pubblici sono stati ridotti da 780 giorni a 5 mesi, con procedure completamente digitalizzate (tramite il portale inPA) e circa 800.000 nuove assunzioni in 4 anni. Inoltre, è diventata legge la riforma sulla valutazione del merito, che permetterà l’accesso ai ruoli dirigenziali a chi dimostra con i fatti di saper portare risultati. Anche in tal senso è stata potenziata la formazione del personale pubblico, passata da meno di 1 giorno l’anno ad oltre 40 ore annue a dipendente grazie alla piattaforma Syllabus”. Zangrillo ha ribadito che l’obiettivo finale del suo mandato è trasformare la Pubblica amministrazione da ostacolo burocratico a risorsa moderna, attrattiva e competitiva guidata da nuove competenze. “In questo contesto ciascuno di noi rappresenta un tassello fondamentale nel complesso mosaico in cui siamo chiamati a fare la nostra parte: Forza Italia continuerà a distinguersi per essere il partito della competenza, il partito del merito che fa accedere le cose perché il futuro è adesso”, ha concluso il ministro.

– foto IPA Agency –

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