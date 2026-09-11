Inps, si avvia alla conclusione la campagna pensionamenti del personale scolastico

ROMA (ITALPRESS) – Si avvia positivamente alla conclusione, anche per il 2026, la campagna pensionamenti del personale della scuola, che ha visto l’Inps costantemente impegnato, nel corso dell’intero anno, sia a livello centrale che sul territorio. L’attività riveste particolare rilevanza. Il comparto scuola rappresenta circa un terzo dei dipendenti pubblici e, per evidenti esigenze organizzative legate all’avvio dell’anno scolastico, le cessazioni dal servizio del personale docente e non docente sono concentrate al 31 agosto di ogni anno.

Nell’ambito della campagna 2026, l’Istituto ha definito circa 37.000 domande di cessazione dal servizio (la maggior parte con esito positivo), pari al 97% del totale, consentendo al ministero dell’Istruzione e del Merito di completare nei tempi previsti le operazioni di mobilità e di immissione in ruolo necessarie per l’avvio del nuovo anno scolastico. Particolarmente significativo anche il risultato conseguito nella fase di liquidazione delle pensioni.

A 31.870 lavoratrici e lavoratori della scuola, tra docenti e non docenti, è stato infatti garantito il pagamento della pensione già nella mensilità di settembre, con accrediti effettuati il 1°, il 7 e il 21 settembre, in continuità con l’ultimo stipendio percepito nel mese di agosto.

Il dato rappresenta quasi il 95% degli aventi diritto. I risultati raggiunti confermano il trend positivo registrato negli ultimi anni e segnano il conseguimento del miglior risultato finora ottenuto dall’Istituto nella gestione dei pensionamenti del comparto scuola, con quasi il 95% delle pensioni liquidate già nel mese successivo alla cessazione dal servizio.

Come ha affermato il direttore della DC Pensioni Inps, Domenico De Fazio, “si tratta di un risultato che testimonia l’efficacia del modello organizzativo sviluppato in sinergia con il Ministero e il forte impegno profuso dalle nostre strutture, in particolare, dalle sedi provinciali dell’Istituto, che si sono confermate determinanti per lo svolgimento di un’attività così importante al servizio del Paese e di un comparto nevralgico dell’ecosistema dello Stato sociale. Un ringraziamento va anche alle Istituzioni scolastiche e agli Uffici territoriali del ministero, con cui la collaborazione si conferma un elemento imprescindibile per il raggiungimento di questi risultati”.

-Foto IPA Agency-

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