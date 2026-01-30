Home Video News Economia Inps, Fava “Intesa siglata con la Procura di Milano per contrasto lavoro...
Inps, Fava “Intesa siglata con la Procura di Milano per contrasto lavoro nero”
MILANO (ITALPRESS) - L'intesa siglata oggi "è un ottimo momento, un inizio di una collaborazione virtuosa, finalizzata a tutelare i contribuenti e a tutelare anche i contribuenti fragili, contro il lavoro nero e contro il caporalato". Così il presidente dell'Inps, Gabriele Fava, a margine della firma della convenzione con il Procuratore generale di Milano, Marcello Viola, per la tutela del mercato del lavoro e il contrasto ai fenomeni di illegalità in ambito assistenziale, contributivo e previdenziale. Il protocollo sottoscritto oggi rappresenta un unicum: è infatti la prima intesa di questo tipo siglata tra l'Inps e una Procura della Repubblica in Italia. "Tutelare il lavoro, difendere il lavoro regolare, vuol dire tutelare la dignità del nostro Paese. E quindi oggi è un bel momento al quale daremo attuazione e ringrazio per questo il procuratore, perché insieme cercheremo di far emergere il lavoro irregolare a tutela di chi vuol fare lavoro regolare", aggiunge Fava. xp9/trl/mca2