ROMA (ITALPRESS) – Il 15 e il 16 maggio, nella sede INPS di Palazzo Wedekind a Roma, piazza Colonna 366, si terrà il workshop internazionale: “Cooperation and data exchange to improve cross-border social security services and tackling fraud and error”. Il convegno, organizzato in collaborazione con ELA, European Labour Authority, prevede due giornate di confronto e riflessione su temi riguardanti il lavoro, la lotta alle frodi e la cooperazione internazionale. Durante l’evento è prevista la firma di un accordo per lo scambio dei dati per finalità antifrode tra INPS e FRANCE Travail.

Prenderanno parte al workshop, tra gli altri: il presidente INPS, Gabriele Fava, il direttore esecutivo di ELA, Cosmin Boiangiu, il direttore generale INPS Valeria Vittimberga, il direttore dell’antifrode di France Travail, Maria Giovanna Falzone, il rappresentante della Direzione generale per l’Occupazione, gli affari sociali e l’inclusione della Commissione europea, Benoit Abeloos, il consigliere diplomatico del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, Michele Cecchi, il direttore generale per lo sviluppo sociale e gli aiuti alle povertà del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Romolo de Camillis, il direttore generale dell’Innovazione tecnologica, delle risorse strumentali e della comunicazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, Maria Condemi. Saranno presenti rappresentanti di istituzioni di sicurezza sociale di otto Stati Membri UE oltre all’Italia

