Inps, a marzo 2025 saldo del mercato del lavoro positivo con un incremento di 300.000 posizioni

ROMA (ITALPRESS) – A marzo 2025, il saldo annualizzato del mercato del lavoro presenta un incremento di 300.000 posizioni nel settore privato, misurato come differenza tra assunzioni e cessazioni negli ultimi dodici mesi. Questo valore riflette una variazione tendenziale positiva su base annua, con un incremento di +322.000 contratti a tempo indeterminato. Al contrario, le altre tipologie contrattuali registrano una diminuzione, con -22.000 rapporti, principalmente a causa del calo dei contratti stagionali e a tempo determinato. È quanto emerge dall’Osservatorio Inps sul mercato del lavoro, curato dal Coordinamento Generale Statistico Attuariale.

Nel primo trimestre del 2025, si sono verificate 213.000 trasformazioni da contratto a tempo determinato, in crescita del 7% rispetto allo stesso periodo del 2024. Le conferme dei rapporti di apprendistato, al termine del loro periodo formativo, sono aumentate del 10%, passando da 28.000 a 31.000. Le cessazioni nel primo trimestre del 2025 ammontano a 1.495.000, registrando una riduzione del 4,2% rispetto all’anno precedente. Le uniche eccezioni sono rappresentate dai contratti intermittenti e stagionali, con rispettivamente un aumento delle cessazioni del 5% e del 2%.

Nel primo trimestre del 2025, le attivazioni di rapporti di lavoro incentivati, comprendenti nuove assunzioni e variazioni contrattuali, hanno fatto registrare un calo del 16% rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. Anche le attivazioni con esonero contributivo per i giovani sono diminuite del 24%, mentre quelle con incentivo per le donne hanno subito una contrazione del 16%. Questa flessione è attribuibile, in gran parte, ai tempi di attuazione delle misure prorogate, valide dal 1° settembre 2024 al 31 dicembre 2027, secondo il D.L. n. 60/2024 e la L. n. 207/2024, le cui circolari attuative sono state pubblicate nel maggio 2025.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).