Innovazione al centro della riabilitazione neuropsichiatrica

ROMA (ITALPRESS) - L'innovazione digitale accanto alla vita dei più fragili: è il titolo di uno dei progetti promossi dalla Fondazione Don Gnocchi. Il progetto, coordinato dalla dottoressa Monica Masolo, è rivolto a pazienti di neuropsichiatria infantile e persone con gravi cerebrolesioni acquisite e intende sviluppare strumenti tecnologici e digitali che possano essere utilizzati per migliorare la presa in carico, l'assistenza, la cura e la riabilitazione sia di bambini sia di adulti. A sostenere il progetto di ricerca Intesa Sanpaolo, attraverso la piattaforma di raccolta fondi del Gruppo "For Funding" come illustra Andrea Lecce, Executive Director Impact Bank Intesa Sanpaolo.