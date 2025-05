Iniziati a Roma i nuovi colloqui tra Iran e Stati Uniti sul nucleare di Teheran

ROMA (ITALPRESS) – I colloqui sul programma nucleare iraniano tra Iran e Stati Uniti, con la mediazione dell’Oman, hanno preso il via a Roma. Lo riferisce l’agenzia di stampa iraniana Tasnim.

Prima di lasciare Teheran questa mattina, il ministro degli Esteri iraniano, Abbas Araghchi, ha ribadito la posizione dell’Iran sul tema. “Trovare la strada per un accordo non è un’impresa difficile: Con zero armi nucleari, abbiamo un accordo”, ha scritto su X Araghchi, ma “non avremo un accordo con lo stop all’arricchimento dell’uranio“. “È ora di decidere”, ha concluso. Gli Usa sono rappresentati dall’inviato del presidente Donald Trump per il Medio Oriente, Steve Witkoff.

