Inizia Calici di Stelle, un mese tra i grandi produttori di vino italiani

MILANO (ITALPRESS) – Le serate di Calici di Stelle sono tornate: nel periodo delle vacanze estive le cantine del Movimento Turismo del Vino e numerose amministrazioni comunali organizzano feste all’aperto dedicate alle due grandi eccellenze del made in Italy: i vini italiani e l’arte dei pizzaioli AVPN (Associazione Verace Pizza Napoletana).

Un viaggio enologico che unisce i segreti e le tradizioni legate alla regina degli impasti e le storie dei produttori di tutto il Paese attraverso show cooking, cene a tema e abbinamenti pizza-vino ideati insieme alle cantine MTV per dimostrare quanto la pizza sia particolarmente adatta ad accompagnare moltissimi grandi vini italiani. Un programma di attività capace di divertire e coinvolgere tutti i visitatori: dai più esperti ai neofiti del vino ma anche turisti stranieri in cerca di momenti unici, le famiglie amanti delle tradizioni locali e i giovani in cerca di nuovi amici, divertimento e benessere. Tanti appuntamenti tutti diversi, anche nelle date, per consentire un turismo del vino itinerante vicino e lontano da casa.

“A Calici di Stelle le cantine si trasformano in luoghi di incontro e scoperta dei vini e dei loro paesaggi sotto la magia del cielo stellato – racconta Violante Gardini Cinelli Colombini, Presidente del Movimento Turismo del Vino Italia – Vogliamo che i visitatori, entrando nelle aziende MTV, vivano un’esperienza vera, conviviale e culturalmente interessante, per questo abbiamo messo appunto un calendario di eventi imperdibili, diversi in ogni territorio e rappresentativi di ogni realtà.

Tutti possono partecipare, da chi è in ferie lontano da casa a chi rimane in città ma vuole trascorrere una bella serata nei territori del vino che, in Italia, per fortuna, sono ovunque. Calici di Stelle 2025 è l’occasione perfetta per assaggiare la pizza fatta dai pizzaioli AVPN la cui arte è patrimonio Unesco, insieme ai grandi vini italiani scoprendo il piacere di abbinamenti perfetti”.

Calici di Stelle 2025 segna anche l’inizio della collaborazione tra il Movimento e l’Unione Astrofili Italiani, la realtà di riferimento per gli appassionati di astronomia con oltre 60 delegazioni territoriali attive su tutto il territorio nazionale. Dagli aperitivi sulla spiaggia, ai pic-nic in montagna e le cene tra i filari, Calici di Stelle sarà un’occasione per assaggiare le creazioni dei maestri pizzaioli nelle cene a tema pizza-vino ma anche per conoscere i prodotti a km0 delle cantine e dei produttori locali. Non mancheranno, concerti dal vivo, dj set tra i filari, spettacoli di musica jazz, mercatini d’artigianato e giochi per tutta la famiglia come cacce al tesoro e tornei di tiro con l’arco. Tra le altre iniziative le cantine organizzano, passeggiate meditative al tramonto, safari fotografici, esperienze virtuali con il VR, spettacoli di magia per i più piccoli e tante altre occasioni per divertirsi ed immergersi nella cultura e nelle tradizioni di ogni territorio

