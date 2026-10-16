Inflazione, a settembre sale al 3,8% nell’Eurozona

ROMA (ITALPRESS) - L’inflazione torna a crescere in Europa. A settembre 2026, secondo i dati diffusi da Eurostat, il tasso annuo nell’area euro è salito al 3,8%, rispetto al 3,2% di agosto. Una crescita che interessa anche l’intera Unione europea, dove l’inflazione ha raggiunto lo stesso livello. Le differenze tra i Paesi restano significative. Gli aumenti più contenuti si registrano in Svezia, Ungheria e Danimarca, mentre le maggiori tensioni sui prezzi riguardano Romania, Lituania e Bulgaria. Il confronto con il mese precedente evidenzia una tendenza diffusa: l’inflazione è diminuita soltanto in uno Stato membro, è rimasta stabile in tre ed è aumentata in tutti gli altri. A incidere maggiormente sull’andamento dei prezzi nell’area euro è soprattutto l’energia, seguita dai servizi. Più contenuto il contributo dei beni industriali non energetici e dei prodotti alimentari, alcolici e tabacco. Il quadro che emerge dai dati di settembre conferma quindi nuove pressioni sul costo della vita, con rincari diffusi in gran parte dell’Unione europea. L’andamento dei prezzi resta un elemento centrale per le famiglie e per le prospettive economiche del continente. abr/azn