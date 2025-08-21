LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il tasso annuo d’inflazione di Malta è rimasto stabile al 2,5% a luglio, ha confermato l’Ufficio Nazionale di Statistica, mantenendosi al di sopra sia della media UE che di quella dell’eurozona. I dati di Eurostat mostrano che l’inflazione nell’UE è salita al 2,4%, mentre la media dell’eurozona è rimasta ferma al 2,0%.

Il tasso di Malta, pur superiore a questi valori, è stato l’ottavo più basso tra i 27 Stati membri. Anche Cechia, Paesi Bassi e Portogallo hanno registrato un 2,5%. Nonostante la posizione relativamente favorevole di Malta, l’andamento dell’inflazione nelle principali economie come Germania, Francia e Italia hanno garantito che la maggior parte degli Stati membri – 20 in totale – riportasse tassi superiori alla media UE, con 21 al di sopra della media dell’eurozona. Tutti i Paesi UE non appartenenti all’eurozona hanno segnato un’inflazione superiore alla media.I livelli più alti d’inflazione sono stati registrati in Romania (6,6%), Estonia (5,6%) e Slovacchia (4,6%). I più bassi si sono osservati a Cipro (0,1%), in Francia (0,9%) e in Irlanda (1,6%).

Nel complesso, l’inflazione annua è diminuita in 8 Stati membri, è rimasta invariata in 6 ed è aumentata in 13. A Malta, i principali fattori trainanti sono stati gli alimentari e le bevande analcoliche, che hanno contribuito per 0,64 punti percentuali al tasso complessivo, soprattutto a causa dell’aumento dei prezzi della carne. Seguono ristoranti e alberghi (+0,62pp), mentre i trasporti hanno aggiunto +0,54pp, trainati soprattutto dai rincari dei voli aerei. L’Indice Armonizzato dei Prezzi al Consumo, che esclude le abitazioni occupate dai proprietari, fornisce dati comparabili tra gli Stati UE. Tuttavia, l’edilizia rimane un costo significativo non misurato a Malta, dove i prezzi delle proprietà sono aumentati fortemente negli ultimi anni.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).