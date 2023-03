BARLETTA (ITALPRESS) – I Finanzieri appartenenti al Comando Provinciale hanno eseguito mirate attività finalizzate al contrasto del lavoro in nero e irregolare.

Le Fiamme Gialle hanno eseguito numerosi controlli

nei confronti di vari esercizi commerciali situati nei comuni di Barletta, Andria, Trani e San Ferdinando di Puglia, con particolare attenzione ai locali della movida.

Nel corso degli accertamenti, i finanzieri hanno controllato 40 dipendenti, di cui 12 sono risultati “in nero”, tra i quali 2 soggetti percettori di indennità di disoccupazione, e 8 irregolari. Sono in corso accertamenti di natura fiscale e amministrativa per la verifica della regolarità nei confronti di altre posizioni lavorative.

In relazione alle violazioni riscontrate, i titolari delle imprese verbalizzati sono stati segnalati all’Ispettorato

territoriale del lavoro e dovranno provvedere alla regolarizzazione dei rapporti di lavoro.

foto ufficio stampa Guardia di finanza

(ITALPRESS).

