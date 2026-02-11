Indice di Percezione della corruzione, Malta migliora il proprio punteggio

LA VALLETTA (MALTA) (ITALPRESS/MNA) – Il punteggio di Malta nell’Indice di Percezione della Corruzione (CPI) è aumentato di tre punti quest’anno, raggiungendo quota 49, con un miglioramento moderato rispetto ai 46 punti registrati lo scorso anno. Il Paese ha inoltre guadagnato cinque posizioni nella classifica globale, passando dal 65° al 60° posto su 180 Paesi valutati.

Nonostante i progressi a breve termine, l’ultimo rapporto evidenzia un significativo declino di lungo periodo per Malta, il cui punteggio è diminuito di otto punti dal 2012. Ciò colloca Malta tra i Paesi con i cali più rilevanti nell’Europa occidentale e nell’Unione europea, insieme a Spagna e Ungheria. Transparency International, che pubblica il CPI, ha avvertito che gli sforzi anticorruzione in Europa stanno ristagnando, mentre crescono le preoccupazioni su governance e responsabilità.

