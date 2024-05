ROMA (ITALPRESS) – Il ministro dell’economia e della pianificazione dell’Arabia Saudita, Faisal Alibrahim, ha incontrato oggi a Roma nella sede della CNA il presidente della Confederazione, Dario Costantini, e il segretario generale Otello Gregorini. Al centro del cordiale colloquio la volontà di rafforzare la collaborazione tra i due Paesi, gli scambi commerciali e le opportunità di investimento. Il presidente CNA Costantini ha ricordato che la Confederazione è fortemente impegnata a sostenere l’internazionalizzazione delle micro e piccole imprese italiane mettendo in risalto che ci sono ulteriori 90mila imprese che hanno le potenzialità per essere protagoniste sui mercati esteri. Il ministro Alibrahim e il vertice della CNA hanno deciso di costituire a breve un gruppo di lavoro per definire un piano operativo con l’obiettivo di individuare i settori sui quali rafforzare la collaborazione tra le due economie. Due settimane fa la CNA ha sottoscritto un protocollo d’intesa con la Federazione delle Camere di commercio saudite per avviare una collaborazione commerciale.(ITALPRESS).

Foto: Ufficio Stampa Cna