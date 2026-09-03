Incontro tra Burnham e Macron a Londra, “Scalp verso la produzione in Ucraina”

LONDRA (REGNO UNITO) (ITALPRESS) – Incontro oggi a Downing Street, a Londra, tra il premier britannico Andy Burnham ed Emmanuel Macron. I due leader hanno discusso i prossimi passi per realizzare in Ucraina linee locali di assemblaggio dello Scalp, missile da attacco in profondità che incorpora tecnologia britannica e condivide l’architettura dello Storm Shadow. Il progetto ha compiuto un passaggio sostanziale il 24 agosto, quando Londra ha autorizzato Mbda a rilasciare informazioni classificate sulle componenti britanniche necessarie a consentire a Francia e Ucraina di procedere con l’assemblaggio locale. Una scelta che trasferisce progressivamente il sostegno occidentale dalla fornitura di sistemi alla costruzione di capacità industriali ucraine. Burnham, durante la recente visita a Kyiv, aveva scandito la linea politica: “La sicurezza dell’Ucraina è la nostra sicurezza” e “non arretreremo finché non vi sarà una pace giusta e duratura”.

Burnham e Macron hanno inoltre fatto il punto sulla Coalizione dei volenterosi, riunita la scorsa settimana a Kyiv, dove oltre 30 Paesi hanno discusso difesa aerea, disponibilità di intercettori, strike a lungo raggio e garanzie di sicurezza. Sul tavolo anche il Medio Oriente: Regno Unito e Francia hanno ribadito la necessità di favorire la de-escalation nello Stretto di Hormuz, snodo strategico per sicurezza energetica e libertà di navigazione. L’incontro consolida così una direttrice franco-britannica che intreccia deterrenza, autonomia industriale europea e sostegno militare a Kyiv, mentre Londra cerca parallelamente un rapporto più stretto con l’Ue nel campo della sicurezza e della difesa.

– foto IPA Agency –

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