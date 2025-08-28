Incontro Italia-Arabia Saudita “No allo sfollamento dei palestinesi, servono due Stati”

ROMA (ITALPRESS) – Italia e Arabia Saudita “ribadiscono la loro inequivocabile opposizione a qualsiasi sfollamento dei palestinesi sotto qualsiasi pretesto. I principi di non-trasferimento e non-espulsione devono essere pienamente rispettati”. È quanto si legge nella dichiarazione congiunta dei ministri degli Esteri, Antonio Tajani e Faisal bin Farhan Al Saud, che si sono incontrati oggi a Villa Madama.

“Qualsiasi assetto per il periodo successivo alla guerra deve essere strettamente legato all’attuazione chiara e con tempi definiti di una soluzione politica che ponga fine all’occupazione e realizzi una pace giusta, globale e sostenibile”, sottolineano i ministri che rinnovano l’appello “alla cessazione immediata della guerra a Gaza e al rilascio immediato di tutti gli ostaggi e condanniamo qualsiasi azione unilaterale o violenta in Cisgiordania che mina la soluzione dei due Stati. Chiediamo l’accesso senza restrizioni agli aiuti umanitari e alle forniture salvavita in tutta la Striscia di Gaza, così come il rilascio di tutte le entrate fiscali palestinesi trattenute”.

Italia e Arabia Saudita “esploreranno forme concrete di cooperazione per rafforzare l’Autorità Palestinese, basandosi sulla soluzione dei due Stati, con l’obiettivo di promuovere la pace e la sicurezza nella regione e oltre”, conclude la dichiarazione.

Nel punto stampa che ha preceduto l’incontro, Tajani ha ricordato i rapporti commerciali “molto positivi” tra Italia e Arabia Saudita. “L’ho inserita nel piano per l’export italiano, le imprese del nostro paese sono pronte a condividere il saper fare. Siamo pronti a rafforzare la collaborazione con Riad nell’ambito della Via del Cotone e del Corridoio IMEC, considerato il ruolo fondamentale che l’Arabia Saudita può svolgere nella realizzazione del progetto”. Il ministro saudita ha ribadito la “grande collaborazione” tra i due Paesi per arrivare a una soluzione della guerra in Medio Oriente.

“C’è una importante convergenza di vedute tra i nostri paesi perché entrambi abbiamo sempre chiesto il cessate il fuoco a Gaza, l’ingresso di aiuti umanitari, di porre fine alla guerra e di favorire un processo politico che porti alla nascita dello Stato palestinese”, ha sottolineato.

Anche sul conflitto in Ucraina, ha concluso, l’Arabia Saudita “sostiene gli sforzi che mirano a raggiungere una soluzione. Vogliamo dare uno spazio per il dialogo e per arrivare a una pace giusta, equa e accettabile da tutti”.

– Foto col4/Italpress –

(ITALPRESS)